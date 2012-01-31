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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 12:25 BJT

〔中国新债〕江苏悦达集团下周二将发行10亿元短期融资券,期限一年

路透上海1月31日电---中国江苏悦达集团有限公司周二公告称,将於下周二(2月7日)簿记建档发行10亿元人民币
短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 江苏悦达集团   10       10      12    2/7簿记建档  光大银行      AA+        2/8       2/9
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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