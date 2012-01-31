〔欧元区金融〕部分大银行向欧洲央行申请的紧急贷款规模可能翻倍--FT

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透1月30日电---欧元区一些最大的银行对金融时报表示,其准备向欧洲央行寻求的紧急资金帮助最高将会是央行12月操作中供应资金的两倍.
该报称,这些银行表示他们在2月29日三年期资金操作中申请的贷款规模将会提高一倍或两倍,进一步表明银行面临流动性紧缩.
三位要求不透露姓名的银行执行长称,他们均计划将参与规模提高一倍或两倍.金融时报亦没有透露这些银行的名称.
欧洲央行在12月22日推出第一期无限额低成本资金供应,以维持银行间市场的信贷流动,金融机构共计借走4,890亿欧元.
路透调查显示,交易商认为如果货币市场依然紧张,央行将在2月底的第二次三年期再融资操作中投入3,250亿欧元.(完)
--编译 郑茵;审校 艾茂林
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。