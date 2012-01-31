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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 12:39 BJT

〔中国新债〕广西铁路投资集团下周二将发8亿元中期票据,期限五年

路透上海1月31日电---中国广西铁路投资(集团)有限公司周二公告称,将於下周二(2月7日)
簿记建档发行8亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 广西铁路投资   8        8        5   2/7簿记建档    兴业银行     AA+       2/8         2/9
 集团
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 张喜良

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