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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 12:51 BJT

〔中国新债〕浙江省兴合集团下周二将发6亿元中期票据,期限五年

路透上海1月31日电---中国浙江省兴合集团公司周二公告称,将於下周二(2月7日)簿记建档发行6亿元人民币
中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 浙江省兴合     10       6       5   2/7簿记建档    中信银行     AA        2/9         2/10
 集团   
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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