〔中国票据市场〕转贴利率变动较小,信贷规模及资金压力减弱利好後市

路透上海1月31日电---中国票据市场转贴利率周二变动较小.信贷规模及资金压力双双弱化背景下,投资者看好2月的市场表现,预计利率将缓慢下行.

从历史经验来看,1月是信贷投放的旺盛时期.不过北京一银行交易员指出,现实情况看,各行自身仍有严格的控制,投放规模相对有限.短期内出台抑制信贷投放政策的可能性不大.

"除非说各行放贷速度太猛,(否则)一季度之前信贷政策不会有太大的变动.经过去年的调控,各行已经很注意节奏了,"他指出.

同时,他认为,贷存比指标依然是机构的主要压力.预计未来存款流失的情况将略有好转,监管层也不会再像2011年那样严控,这亦将利好於票据市场.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.3767/7.9487 8.5675/8.2044 9.7309/9.1385

上日 8.3984/7.9740 8.5892/8.2142 9.7287/9.1364

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变动 -2.17bp/-2.53bp -2.17bp/-0.98bp +0.22bp/+0.21bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价微跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.2243%,较上日微跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3870/3.3143 3.4144/3.3610

上日 3.3973/3.3213 3.4250/3.3690

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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