〔中国票据市场〕转贴利率变动较小,信贷规模及资金压力减弱利好後市

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月31日电---中国票据市场转贴利率周二变动较小.信贷规模及资金压力双双弱化背景下,投资者看好2月的市场表现,预计利率将缓慢下行.
从历史经验来看,1月是信贷投放的旺盛时期.不过北京一银行交易员指出,现实情况看,各行自身仍有严格的控制,投放规模相对有限.短期内出台抑制信贷投放政策的可能性不大.
"除非说各行放贷速度太猛,(否则)一季度之前信贷政策不会有太大的变动.经过去年的调控,各行已经很注意节奏了,"他指出.
同时,他认为,贷存比指标依然是机构的主要压力.预计未来存款流失的情况将略有好转,监管层也不会再像2011年那样严控,这亦将利好於票据市场.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
------------------------------------------------------
今日 8.3767/7.9487 8.5675/8.2044 9.7309/9.1385
上日 8.3984/7.9740 8.5892/8.2142 9.7287/9.1364
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变动 -2.17bp/-2.53bp -2.17bp/-0.98bp +0.22bp/+0.21bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价微跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.2243%,较上日微跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.3870/3.3143 3.4144/3.3610
上日 3.3973/3.3213 3.4250/3.3690
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。