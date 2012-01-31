《外汇动态》美元/日圆隐含波动率走势迟滞,说明市场不担心干预风险

0455 GMT--东京交易员称,虽然美元兑日圆JPY=跌破几道图表支撑,触及三个月低位76.19日圆,但日本当局在远高於历史低点75.31处出手干预的可能性仍然很低.这反映在美元兑日圆一个月期隐含波动率JPY1MO=走势迟滞,该波动率最新稳定在7.6%.