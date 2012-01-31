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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 13:15 BJT

《外汇动态》美元/日圆隐含波动率走势迟滞,说明市场不担心干预风险

0455 GMT--东京交易员称,虽然美元兑日圆JPY=跌破几道图表支撑,触及三个月低位76.19日圆,但日本当局在远高於历史低点75.31处出手干预的可能性仍然很低.这反映在美元兑日圆一个月期隐含波动率JPY1MO=走势迟滞,该波动率最新稳定在7.6%.

美元兑日圆一个月期风险逆转指标亦几近持平,上周曾达0.65%,偏向美元买权.交易员称,日本财务省在10月单边干预引发美国财政部罕见表达不满後,对於在历史低点之上出手干预也会持犹豫态度.(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

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