《外汇动态》美元/日圆隐含波动率走势迟滞,说明市场不担心干预风险

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
0455 GMT--东京交易员称,虽然美元兑日圆JPY=跌破几道图表支撑,触及三个月低位76.19日圆,但日本当局在远高於历史低点75.31处出手干预的可能性仍然很低.这反映在美元兑日圆一个月期隐含波动率JPY1MO=走势迟滞,该波动率最新稳定在7.6%.
美元兑日圆一个月期风险逆转指标亦几近持平,上周曾达0.65%,偏向美元买权.交易员称,日本财务省在10月单边干预引发美国财政部罕见表达不满後,对於在历史低点之上出手干预也会持犹豫态度.(完)
--编译 隋芬;审校 艾茂林
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路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)