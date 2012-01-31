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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 13:42 BJT

〔东京美债〕公债略下跌,但葡萄牙相关疑虑提供支撑

路透东京1月31日电---美国公债周二在亚洲市场略下滑,但料获良好支撑,因市场愈发担心葡萄牙恐步希腊後尘进行债务重组.美国五年期公债收益率(殖利率)处於至少60年低位附近.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)上周暗示,超低利率政策将再维持三年,这也支撑公债市场,主要惠及五年券等中期公债.

10年期公债收益率US10YT=RR持於1.86%,略脱离周一纽约尾盘的1.85%,周一还曾触及1.814%的六周低点.

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