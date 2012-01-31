〔东京美债〕公债略下跌,但葡萄牙相关疑虑提供支撑

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京1月31日电---美国公债周二在亚洲市场略下滑,但料获良好支撑,因市场愈发担心葡萄牙恐步希腊後尘进行债务重组.美国五年期公债收益率(殖利率)处於至少60年低位附近.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)上周暗示,超低利率政策将再维持三年,这也支撑公债市场,主要惠及五年券等中期公债.
10年期公债收益率US10YT=RR持於1.86%,略脱离周一纽约尾盘的1.85%,周一还曾触及1.814%的六周低点.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。