《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月31日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *江苏悦达集团 10 10 12 2/7簿记建档 光大银行 AA+ 2/8 2/9 ============================================================================================= *汕头港务集团 5 2.5 12 2/7簿记建档 光大银行 AA- 2/8 2/9 ============================================================================================= *广西玉柴机器 10 5 12 2/2簿记建档 国开行 AA 2/3 2/6 集团有限公司 ============================================================================================= 武汉钢铁集团 160 60 12 2/2簿记建档 中国银行 AAA 2/3 2/6 ============================================================================================= 中国核工业 10 10 12 2/2簿记建档 中国银行 AAA 2/3 2/6 建设集团 ============================================================================================= 陕西有色 50 10 12 2/2簿记建档 兴业银行 AAA 2/3 2/6 金属集团 ========================================================================================= 云峰集团 9 5 12 2/2簿记建档 兴业银行 AA- 2/3 2/6 ============================================================================================= 沁和能源集团 10 5 12 -- 广发银行 AA- -- -- ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *广西铁路投资 8 8 5 2/7簿记建档 兴业银行 AA+ 2/8 2/9 集团 ============================================================================================= *浙江省兴合 10 6 5 2/7簿记建档 中信银行 AA 2/9 2/10 集团 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 浙江海宁 7 7 1 2/1簿记建档 中信银行 A-1 2/3 2/6 中小企业集合票据 ============================================================================================= 天津滨海高新技术 1 1 3 2/1簿记建档 浦发银行 AA 2/3 2/6 中小企业集合票据 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 曹巍浩; 审校 刘昕/林高丽 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2011年已发行金融债一览表》