《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月31日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *江苏悦达集团 10 10 12 2/7簿记建档 光大银行 AA+ 2/8 2/9 ============================================================================================= *汕头港务集团 5 2.5 12 2/7簿记建档 光大银行 AA- 2/8 2/9 ============================================================================================= *广西玉柴机器 10 5 12 2/2簿记建档 国开行 AA 2/3 2/6 集团有限公司 ============================================================================================= 武汉钢铁集团 160 60 12 2/2簿记建档 中国银行 AAA 2/3 2/6 ============================================================================================= 中国核工业 10 10 12 2/2簿记建档 中国银行 AAA 2/3 2/6 建设集团 ============================================================================================= 陕西有色 50 10 12 2/2簿记建档 兴业银行 AAA 2/3 2/6 金属集团 ========================================================================================= 云峰集团 9 5 12 2/2簿记建档 兴业银行 AA- 2/3 2/6 ============================================================================================= 沁和能源集团 10 5 12 -- 广发银行 AA- -- -- ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *广西铁路投资 8 8 5 2/7簿记建档 兴业银行 AA+ 2/8 2/9 集团 ============================================================================================= *浙江省兴合 10 6 5 2/7簿记建档 中信银行 AA 2/9 2/10 集团 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 浙江海宁 7 7 1 2/1簿记建档 中信银行 A-1 2/3 2/6 中小企业集合票据 ============================================================================================= 天津滨海高新技术 1 1 3 2/1簿记建档 浦发银行 AA 2/3 2/6 中小企业集合票据 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 曹巍浩; 审校 刘昕/林高丽 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2011年已发行金融债一览表》
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。