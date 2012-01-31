中国山西省多家幼儿园风行以皮纹测智力

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月31日电---中国新华社报导称，山西省多家幼儿园向家长收取1,200元人民币，进行皮纹测试。他们声称这种测试可以预测出孩子的智力和潜能。
报导称，这项测试据称适用於年龄在3个月以上的所有儿童。
负责推广该技术的山西道蒙文化传播有限公司表示，这种测试有助於测出孩子的先天智能和潜能。
但一些专家驳斥这种技术。
新华社援引一名专家的话报导称：「这种说法有待论证。」（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。