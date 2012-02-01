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亚洲 | 2012年 2月 1日 星期三 08:40 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--2月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 

  中国国家开发银行至多200亿元人民币三年期浮息债(一年定存基准)10:00-11:00招标,利差预测均值57bp.
  浙江海宁7亿元一年期中小企业集合票据簿记建档(债项评级A-1),中信银行主承
  天津滨海1亿元三年期中小企业集合票据簿记建档(债项评级AA),浦发银行主承
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  二、新债上市:  
 
  湛江港集团5亿元一年期短期融资券041261002,票面利率6.44% 
  金城集团3亿元一年期短融041255003,票面利率5.60%
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  三、缴款:

  国开行200亿元七年期固息金融债120202,票面利率3.83%
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  四、还本付息:

  北京朝阳国有资本经营中心10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080014付息,票面利率3.91%
  北京朝阳国有资本经营中心15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080015付息,票面利率4.53%
  北京朝阳国有资本经营中心15亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1080016付息,票面利率3.91%
  北京朝阳国有资本经营中心10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080017付息,票面利率4.53%
  青岛前湾集装箱码头公司11亿元三年期中期票据1182019付息,票面利率5.07%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国人民银行统计最新数据显示,2011年债券市场累计发行人民币债券7.8万亿元,同比减少20.4%,
  且发行期限结构主要以中短期债券为主.[ID:nCN1362050] 
  --据中国证券报,深圳去年首套房贷利率普遍上调5%至10%,目前已经降至基准利率.个别外资银行对满足
  条件的客户,实行房贷利率9折优惠.上海亦有银行将首套房贷利率调整至基准利率,而且以工农中建等大型
  国有商业银行为主. 

  国家统计局2/3公布2011年全年规模以上工业经济效益报告
            2/9公布1月工业品价格指数(PPI)                 (2011年12月1.7%)   
               公布1月居民消费价格指数(CPI)               (2011年12月4.1%)        
            2/10公布1月进出口贸易数据  
            2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告  
  ==============================================================================(完)

  --整理 冉莹/刘昕; 审校 曲伟治

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