《中国债券市场每日交易备忘》--2月1日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国国家开发银行至多200亿元人民币三年期浮息债(一年定存基准)10:00-11:00招标,利差预测均值57bp.
浙江海宁7亿元一年期中小企业集合票据簿记建档(债项评级A-1),中信银行主承
天津滨海1亿元三年期中小企业集合票据簿记建档(债项评级AA),浦发银行主承
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二、新债上市:
湛江港集团5亿元一年期短期融资券041261002,票面利率6.44%
金城集团3亿元一年期短融041255003,票面利率5.60%
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三、缴款:
国开行200亿元七年期固息金融债120202,票面利率3.83%
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四、还本付息:
北京朝阳国有资本经营中心10亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080014付息,票面利率3.91%
北京朝阳国有资本经营中心15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080015付息,票面利率4.53%
北京朝阳国有资本经营中心15亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1080016付息,票面利率3.91%
北京朝阳国有资本经营中心10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080017付息,票面利率4.53%
青岛前湾集装箱码头公司11亿元三年期中期票据1182019付息,票面利率5.07%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国人民银行统计最新数据显示,2011年债券市场累计发行人民币债券7.8万亿元,同比减少20.4%,
且发行期限结构主要以中短期债券为主.[ID:nCN1362050]
--据中国证券报,深圳去年首套房贷利率普遍上调5%至10%,目前已经降至基准利率.个别外资银行对满足
条件的客户,实行房贷利率9折优惠.上海亦有银行将首套房贷利率调整至基准利率,而且以工农中建等大型
国有商业银行为主.
国家统计局2/3公布2011年全年规模以上工业经济效益报告
2/9公布1月工业品价格指数(PPI) (2011年12月1.7%)
公布1月居民消费价格指数(CPI) (2011年12月4.1%)
2/10公布1月进出口贸易数据
2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告
==============================================================================(完)
--整理 冉莹/刘昕; 审校 曲伟治