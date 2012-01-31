〔日股业绩〕东芝会计年度第三季出现净亏,预计2011/12年度仍录得获利

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透1月31日电---东芝(6502.T)周二公布业绩报告,会计年度第三季出现净亏损,但公司预计2011/12年度仍可录得利润.
* 截至2011年末的集团九个月净利为120.7亿日圆,上年同期为401.9亿日圆
* 截至2011年末的九个月集团营业利润为907.8亿日圆,上年同期为1,422.7亿日圆
* 东芝预计2011/12年度集团营业利润为2,000亿日圆,净利料为650.0亿日圆
* 会计年度第三季的集团营业利润为105.3亿日圆,较上年同期下降71.9%
* 会计年度第三季税前亏损96.8亿日圆,上年同期为获利192.6亿日圆
* 会计年度第三季净亏损106.0亿日圆,上年同期为获利123.7亿日圆 (完)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。