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货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 14:19 BJT

〔日股业绩〕东芝会计年度第三季出现净亏,预计2011/12年度仍录得获利

路透1月31日电---东芝(6502.T)周二公布业绩报告,会计年度第三季出现净亏损,但公司预计2011/12年度仍可录得利润.

* 截至2011年末的集团九个月净利为120.7亿日圆,上年同期为401.9亿日圆

* 截至2011年末的九个月集团营业利润为907.8亿日圆,上年同期为1,422.7亿日圆

* 东芝预计2011/12年度集团营业利润为2,000亿日圆,净利料为650.0亿日圆

* 会计年度第三季的集团营业利润为105.3亿日圆,较上年同期下降71.9%

* 会计年度第三季税前亏损96.8亿日圆,上年同期为获利192.6亿日圆

* 会计年度第三季净亏损106.0亿日圆,上年同期为获利123.7亿日圆 (完)

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