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货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 14:14 BJT

〔日股业绩〕本田汽车年度前九个月集团净利1,398.9亿日圆,较上年大减

路透1月30日电---日本本田汽车(7267.T)周二公布:

* 预计2011/12年度集团营业利润为2,000亿日圆

* 预计2011/12年度集团税前利润为2,500亿日圆

* 九个月集团净利为1,398.9亿日圆,上年同期为4,895.3亿日圆

* 预计2011/12年集团净利为2,150亿日圆

* 九个月集团税前利润为1,643.5亿日圆,上年同期为5,539.3亿日圆

* 九个月集团营业利润为1,193.9亿日圆,上年同期为5,235.7亿日圆 (完)

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