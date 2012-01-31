〔日股业绩〕本田汽车年度前九个月集团净利1,398.9亿日圆,较上年大减

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透1月30日电---日本本田汽车(7267.T)周二公布:
* 预计2011/12年度集团营业利润为2,000亿日圆
* 预计2011/12年度集团税前利润为2,500亿日圆
* 九个月集团净利为1,398.9亿日圆,上年同期为4,895.3亿日圆
* 预计2011/12年集团净利为2,150亿日圆
* 九个月集团税前利润为1,643.5亿日圆,上年同期为5,539.3亿日圆
* 九个月集团营业利润为1,193.9亿日圆,上年同期为5,235.7亿日圆 (完)
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。