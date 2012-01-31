〔澳洲股市〕抹去盘初涨幅收低,金融和原材料板块领跌

路透悉尼1月31日电---澳洲股市周二午後跌至平盘下方,金融和原材料板块的跌势盖过了大型超市运营商Woolworths(WOW.AX)盘初的涨幅,此前该公司宣布计划出售旗下电子产品连锁店.

但澳股1月仍累涨5.1%,为去年10月以来首个月度涨幅.

今日尾盘,澳洲四大银行中有三家转跌,分析师认为这归咎於强势澳元及惠誉将四家银行列入评级调降观察名单.Westpac逆势上升0.2%.

Woolworths最高攀升2.8%,终场收高1.4%;竞争对手JB Hi-Fi(JBH.AX)跳涨6.6%至七周高位.

最新数据显示,指标股指S&P/ASX 200指数下滑0.2%,报4,262.7点.该指数周一跌0.4%(完)

--编译 艾茂林;审校 蔡美珍

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