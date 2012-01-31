〔澳洲股市〕抹去盘初涨幅收低,金融和原材料板块领跌

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透悉尼1月31日电---澳洲股市周二午後跌至平盘下方,金融和原材料板块的跌势盖过了大型超市运营商Woolworths(WOW.AX)盘初的涨幅,此前该公司宣布计划出售旗下电子产品连锁店.
但澳股1月仍累涨5.1%,为去年10月以来首个月度涨幅.
今日尾盘,澳洲四大银行中有三家转跌,分析师认为这归咎於强势澳元及惠誉将四家银行列入评级调降观察名单.Westpac逆势上升0.2%.
Woolworths最高攀升2.8%,终场收高1.4%;竞争对手JB Hi-Fi(JBH.AX)跳涨6.6%至七周高位.
最新数据显示,指标股指S&P/ASX 200指数下滑0.2%,报4,262.7点.该指数周一跌0.4%(完)
--编译 艾茂林;审校 蔡美珍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
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东南亚股市[.SOCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。