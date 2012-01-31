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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 14:18 BJT

〔日本股市〕逆转三日连跌之势终场收高,1月录得13年最佳同期表现

路透东京1月31日电---日本股市日经指数周二逆转三日连跌之势终场收高,并录得13年间1月最佳表现,因投资者仍看好美国经济形势.

日经指数.N225收高0.1%至8,802.51点,该指数本月累计上扬4.1%,录得自1999年以来的1月最佳表现.

东证股价指数.TOPX下跌0.2%至755.27点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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