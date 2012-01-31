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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 14:25 BJT

〔日本个股〕本田汽车预计2011/12年度在全球售出315万辆汽车

路透东京1月31日电---日本本田汽车(7267.T)周二称,预计本会计年度在全球售出315万辆汽车.去年10月初泰国洪水淹没其在泰国工厂後,本田取消了343.5万辆的销量预估.

本田汽车称,预计到3月底可重启泰国汽车工厂的生产,受洪水干扰的其他亚洲工厂到4月可恢复正常运转.(完)

--编译 田建华;审校 郑茵

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