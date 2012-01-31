〔日本个股〕本田汽车预计2011/12年度在全球售出315万辆汽车

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京1月31日电---日本本田汽车(7267.T)周二称,预计本会计年度在全球售出315万辆汽车.去年10月初泰国洪水淹没其在泰国工厂後,本田取消了343.5万辆的销量预估.
本田汽车称,预计到3月底可重启泰国汽车工厂的生产,受洪水干扰的其他亚洲工厂到4月可恢复正常运转.(完)
--编译 田建华;审校 郑茵
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。