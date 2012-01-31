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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 14:20 BJT

〔韩国股市〕在造船类股涨势带动下收高,本月上涨7%

路透首尔1月31日电---韩国股市周二收高,盘中走势震荡.新年第一个月股指以7%的涨幅作结.

造船类股领涨,其中大宇造船(042660.KS)飙升6.5%,因接获一大笔造船订单.现代重工(009540.KS)则收高4.01%.

韩国综合股价指数.KS11收高0.79%,报1,955.79点.(完)

--编译 王洋;审校 郑茵

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