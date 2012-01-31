〔韩国股市〕在造船类股涨势带动下收高,本月上涨7%

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透首尔1月31日电---韩国股市周二收高,盘中走势震荡.新年第一个月股指以7%的涨幅作结.
造船类股领涨,其中大宇造船(042660.KS)飙升6.5%,因接获一大笔造船订单.现代重工(009540.KS)则收高4.01%.
韩国综合股价指数.KS11收高0.79%,报1,955.79点.(完)
--编译 王洋;审校 郑茵
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路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)