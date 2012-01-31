〔日股业绩〕东芝第三季营业利润锐减72%,调降2011/12年度获利预估(更新版2)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增财报细节)
* 将2011/12会计年度的营业利润预估从3,000亿日圆调降至2,000亿日圆
* 会计年度第三季营业利润下降72%,并出现净亏损
* 受调降获利预估报导的影响,东芝股价下滑1.8%,日经指数则收高0.1%
路透东京1月31日电---日本最大的晶片制造商东芝(6502.T)周二公布,会计年度第三季的营业利润锐减72%,并调降全年获利预估,因日圆升值和全球经济疲弱给集团带来冲击.
此外,泰国洪灾也损及东芝的季度获利,因公司被迫暂停一些生产线.
东芝是全球第二大晶片制造商,仅次於韩国三星电子(005930.KS),而且是苹果(AAPL.O)的供应商.东芝将2011/12会计年度的营业利润预估从3,000亿日圆调降至2,000亿日圆,汤森路透I/B/E/S访问的23位分析师给出的平均预估为2,750亿日圆.
东芝是电子产品和设备的生产巨擘,制造的商品从米饭煲到核反应堆,包罗万象.一方面,疲弱的需求,特别是个人电脑(PC)和电视等消费产品需求的不振,令东芝业绩受损.另一方面,平板电脑和其它使用东芝快闪记忆体(闪存)的产品销售强劲,则令东芝获益.
东芝在2011年10-12月的营业利润为105亿日圆,汤森路透I/B/E/S访问的四位分析师给出的平均预估为588亿日圆.
东芝第三季净亏106亿日圆,上年同期为净利123.7亿日圆.
东芝股价过去12个月挫跌约三分之一,同期间日经指数.N225下跌14%.在半导体领域,东芝的竞争对手主要是韩国的三星电子(005930.KS)和海力士半导体(000660.KS).在核反应堆领域,东芝的对手是通用电气(GE.N)和Areva(AREVA.PA).
东芝业绩报告是在日本股市收盘後公布的.东芝股价周二收低1.8%,日经指数收高0.1%.东芝股价下滑受到了日经新闻此前的一篇报导影响,内称东芝将调降获利预估.(完)
--编译 高琦; 审校 蔡美珍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。