〔日股业绩〕东芝第三季营业利润锐减72%,调降2011/12年度获利预估(更新版2)

(新增财报细节)

* 将2011/12会计年度的营业利润预估从3,000亿日圆调降至2,000亿日圆

* 会计年度第三季营业利润下降72%,并出现净亏损

* 受调降获利预估报导的影响,东芝股价下滑1.8%,日经指数则收高0.1%

路透东京1月31日电---日本最大的晶片制造商东芝(6502.T)周二公布,会计年度第三季的营业利润锐减72%,并调降全年获利预估,因日圆升值和全球经济疲弱给集团带来冲击.

此外,泰国洪灾也损及东芝的季度获利,因公司被迫暂停一些生产线.

东芝是全球第二大晶片制造商,仅次於韩国三星电子(005930.KS),而且是苹果(AAPL.O)的供应商.东芝将2011/12会计年度的营业利润预估从3,000亿日圆调降至2,000亿日圆,汤森路透I/B/E/S访问的23位分析师给出的平均预估为2,750亿日圆.

东芝是电子产品和设备的生产巨擘,制造的商品从米饭煲到核反应堆,包罗万象.一方面,疲弱的需求,特别是个人电脑(PC)和电视等消费产品需求的不振,令东芝业绩受损.另一方面,平板电脑和其它使用东芝快闪记忆体(闪存)的产品销售强劲,则令东芝获益.

东芝在2011年10-12月的营业利润为105亿日圆,汤森路透I/B/E/S访问的四位分析师给出的平均预估为588亿日圆.

东芝第三季净亏106亿日圆,上年同期为净利123.7亿日圆.

东芝股价过去12个月挫跌约三分之一,同期间日经指数.N225下跌14%.在半导体领域,东芝的竞争对手主要是韩国的三星电子(005930.KS)和海力士半导体(000660.KS).在核反应堆领域,东芝的对手是通用电气(GE.N)和Areva(AREVA.PA).

东芝业绩报告是在日本股市收盘後公布的.东芝股价周二收低1.8%,日经指数收高0.1%.东芝股价下滑受到了日经新闻此前的一篇报导影响,内称东芝将调降获利预估.(完)