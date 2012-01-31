〔中国货币市场〕回购利率小幅波动,部分逆回购到期对流动性冲击有限(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海1月31日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二变动不大.虽然部分逆回购於今日到期,但资金面未感明显压力.跨逆回购到期日的长期资金价格涨幅收窄,7天回购利率甚至出现小幅下跌.

交易员指出,近几日资金回流已令银行的元气得以恢复,同时市场普遍预计渡过逆回购到期的关口後,资金面可望进一步回暖,双重利好因素为资金面迎接逆回购到期的冲击带上了防震垫.

"今天资金面其实比想象中好些,逆回购到期影响不是很明显,看周四(逆回购到期)了,"上海一券商交易员称.

业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作;央票及正回购操作本周很有可能均继续暂停,显示央行谨慎操作,因应可能出现的流动性问题,因为春节长假前进行的大量逆回购陆续到期,短期资金面压力不小.[ID:nCN1359626]

央行於1月17日和19日操作逆回购共3,520亿元[CN/MMTCN]而这些资金,将集中於本周陆续到期.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间14:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9666 2.8576 10.90 2,642.59

七天CN7DRP=CFXS 4.3256 4.3558 -3.02 737.58

14天CN14DRP=CFXS 4.9837 4.8465 13.72 119.63

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9768 2.8725 10.43 953.26

七天CHICNY7D=CFXS 4.3464 4.4044 -5.80 230.50

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.4000 2.9800 42.00 714.05

七天<0#CN7DRPO=SS> 4.0000 4.5000 -50.00 127.26

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.7050 3.3200 38.50 7.81

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.9745 2.8700 10.45

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.3000 4.3540 -5.40

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.9668 4.8600 10.68

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.9675 2.8578 10.97

七天SHICNYSWD= 4.3142 4.3463 -3.21

三个月SHICNY3MD= 5.4668 5.4705 -0.37

===============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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