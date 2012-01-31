中国派遣工作小组赴苏丹协助营救遭挟持的中国工人

(本文由路透中文网编译提供)

记者 储百亮 编译 靳怡雯

路透北京1月31日电---中国已派遣工作组前往苏丹，协助开展救援工作，并敦促武装人员和苏丹避免可能危及人质的失误。反政府武装周六在苏丹南科尔多凡州劫持了29名中国工人。

外交部周二表示，中国政府已於周一晚间派出由外交部牵头、国资委派员参加的工作组，前往苏丹协助开展营救工作。

中国外交部发言人刘为民在声明中表示：「中方呼吁有关方面保持冷静与克制，确保中方人员的安全，并从人道主义出发，尽快释放中方人员。」

反政府武装「苏丹人民解放运动（北方局）」称，在与苏丹军队激战後，他们出於自身安全考虑在周六带走了29名中国工人。自去年6月以来，苏丹军队一直在南科尔多凡州打击该反政府武装。

据新华社报导，中国驻苏丹大使罗小光加大了对苏丹政府的施压力度，敦促苏丹方面尽快找到失踪和遭到反政府武装劫持的中方人员的下落。

新华社援引罗小光报导称，「我们希望苏丹政府继续尽最大努力，尽早使这些失踪和遭到劫持的中方人员平安回来。」（完）