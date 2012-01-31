〔中国股市〕沪综指缩量小幅收高,投资者谨慎观望情绪不改

路透北京1月31日电---中国股市沪综指周二缩量收高0.3%.大批节前逆回购将到期,加之2月上旬多只新股接连上市,资金面趋紧预期不减,令投资者心理仍保持谨慎,大盘窄幅振荡後尾盘在传媒板块和两桶油拉动下翻红.

分析人士称,大盘在前期盘整後反弹动力并未消耗怠尽,目前位於2,275点附近的10日均线仍提供一定支撑,但在2,300点上方面临前期密集成交区域和60日线重压,短线料在该整数关口继续盘整後寻求反弹.

沪综指.SSEC收报2,292.61点,涨7.57点,或0.33%.今日沪市A股成交额萎缩至437亿元人民币,周一为517亿元.

中航证券分析师李勇强称,目前市场多空交织,包括对1月新增信贷可能超万亿,及逆回购到期资金面趋紧可能导致央行调降存款准备金率等,都是资金可能炒作的题材,但2,300点上方面临多重压力,短期仍有待整固以积蓄反弹动能.

沪深300指数2月合约CIFG2收报2,476.0点,涨0.19%,成交量为306,569手.(完)

--发稿 李然; 审校 乔艳红

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN]

上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>

深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>