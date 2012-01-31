〔日本个股〕东芝并未针对奥林巴斯和尔必达采取特别行动--高管

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京1月31日电---日本东芝(6502.T)一位高管周二表示,该公司并未针对陷入困境的奥林巴斯(7733.T)和尔必达6665.T采取任何特定行动.
有关帮助奥林巴斯和尔必达的媒体报导曾经不同程度地提到东芝,但该公司高管Makoto Kubo在业绩简布会上对记者表示,东芝并未采取特别的行动.(完)
--编译 郑茵;审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。