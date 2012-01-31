〔日本个股〕东芝并未针对奥林巴斯和尔必达采取特别行动--高管

路透东京1月31日电---日本东芝(6502.T)一位高管周二表示,该公司并未针对陷入困境的奥林巴斯(7733.T)和尔必达6665.T采取任何特定行动.

有关帮助奥林巴斯和尔必达的媒体报导曾经不同程度地提到东芝,但该公司高管Makoto Kubo在业绩简布会上对记者表示,东芝并未采取特别的行动.(完)