〔日本个股〕富士通称2011/12年度业绩受泰国洪灾冲击

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京1月31日电---日本最大的信息技术服务供应商--富士通(6702.T)周二表示,预计泰国洪灾将令当前财年的营业利润和营收分别减少170亿日圆(约合2.225亿美元)和250亿日圆.当前财年将於3月31日截止.
该公司将本财年营业利润预期下调26%,至1,000亿日圆.
此外,富士通还称,现预计本财年个人电脑发货量达630万台,低於此前预期的660万台.(完)
--编译 许娜;审校 田建华
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。