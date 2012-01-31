版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 14:58 BJT

〔日本个股〕富士通称2011/12年度业绩受泰国洪灾冲击

路透东京1月31日电---日本最大的信息技术服务供应商--富士通(6702.T)周二表示,预计泰国洪灾将令当前财年的营业利润和营收分别减少170亿日圆(约合2.225亿美元)和250亿日圆.当前财年将於3月31日截止.

该公司将本财年营业利润预期下调26%,至1,000亿日圆.

此外,富士通还称,现预计本财年个人电脑发货量达630万台,低於此前预期的660万台.(完)

--编译 许娜;审校 田建华

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐