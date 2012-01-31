〔表格〕德国12月实质零售销售初值较前月下滑1.4%,较上年同期下滑0.9%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透1月31日电---德国联邦统计局周二公布:
* 德国12月实质零售销售初值较前月下滑1.4%,较上年同期下滑0.9%
* 德国12月名义零售销售初值较前月下滑1.7%,较上年同期增长0.5%
以下为数据细节(%):
零售销售 11年12月 11年11月 10年12月
年变动率(实质) -0.9 +0.9 +0.4
年变动率(名义) +0.5 +2.7 +1.9
月变动率(实质) -1.4 -1.0 +0.5
年变动率(名义) -1.7 -0.8 +0.6
联邦统计局称,月变动率经工作日和季节因素调整.
路透调查预估中值显示,德国12月实质零售销售初值较前月增长0.9%,较上年同期增长1.4%.(完)
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--编译 丁琦;审校 王洋
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
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