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货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 15:21 BJT

〔表格〕德国12月实质零售销售初值较前月下滑1.4%,较上年同期下滑0.9%

路透1月31日电---德国联邦统计局周二公布:

* 德国12月实质零售销售初值较前月下滑1.4%,较上年同期下滑0.9%

* 德国12月名义零售销售初值较前月下滑1.7%,较上年同期增长0.5%

以下为数据细节(%):

零售销售 11年12月 11年11月 10年12月

年变动率(实质) -0.9 +0.9 +0.4

年变动率(名义) +0.5 +2.7 +1.9

月变动率(实质) -1.4 -1.0 +0.5

年变动率(名义) -1.7 -0.8 +0.6

联邦统计局称,月变动率经工作日和季节因素调整.

路透调查预估中值显示,德国12月实质零售销售初值较前月增长0.9%,较上年同期增长1.4%.(完)

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--编译 丁琦;审校 王洋

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