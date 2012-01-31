《中国新债预测》国开行三年浮息债利差预测均值57bp,低於二级市场水平

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 招标品种: 国开行三年浮息债(一年定存基准)
* 招标金额: 至多200亿元人民币
* 预测均值: 57bp
* 预测区间: 52bp-61bp
* 招标时间: 周三(2月1日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 8位(银行、券商和保险)
路透上海1月31日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周三将招标发行三年期浮息金融债.路透调查显示,春节过後,资金面恢复宽松,而浮息债目前绝对收益率偏高,投资价值尚可,预计该期债的中标利差将低於二级市场水平,均值落在57个基点(bp)附近.
交易员并指出,目前一年期定存基准的浮息债收益率与相同期限固息债相比,至少隐含了两次的降息预期,但从当前央行货币政策调控节奏看,年内降息频率或少於预期,浮息债仍是估值洼地,投资价值较好或吸引机构的参与.
"浮息品种现在绝对收益率还是不错,估计参与的机构应该挺多,"华东一银行交易员称,"明天又是月初,资金情况更加宽松,价值不错的话,大家或多或少都会配一点(浮息债)."
中债登银行间浮息金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>最新报价显示,三年期品种最新利差报在约63bp,按目前3.50%的一年定存利率计算,绝对收益水平在4.13%左右,相同期限固息债<0#IFSVYBMK=>最新收益率报价为3.5014%.
二级市场上,剩余期限约3.13年的国开行浮息债080206券最新成交收益率CN080206=CFXS为4.16%,对应利差约66bp.
明日招标的该浮息债为国开行今年第四期金融债.具体条款如下:
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发行总量 不超过200亿元
期限/计息方式 三年/浮息
招标时间 2月1日10:00-11:00
招标方式 单一利差(荷兰式)招标
缴款日 2月3日
起息日 2月3日
发行期 2月2日-3日
上市日 2月9日
基本承销额 有
付息频率 按年付息
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。