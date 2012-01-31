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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 15:12 BJT

〔日本债市〕涨跌互见,10年期公债疲弱因新债标售前投资者态度谨慎

* 投资者谨慎对待周四的10年期日债标售,令市场承压

* 30年期日债略上涨,得助于养老基金的买盘

* 有关葡萄牙可能需要更多援助的担忧令市场普遍获得支持

* 日债的1月波动区间为20年来最窄

路透东京1月31日电---日本政府公债价格周二涨跌不一,未能追随上日美国公债的上涨步伐,因在本周稍晚10年期公债标售前,市场人士态度谨慎.

日债期货结束连续四个交易日的上涨,不过料因葡萄牙相关忧虑而得到支撑,美国和德国公债收益率亦有可能受此影响而跌破近期交投区间.市场认为葡萄牙可能需要重整债务.

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