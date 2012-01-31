〔日本债市〕涨跌互见,10年期公债疲弱因新债标售前投资者态度谨慎

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 投资者谨慎对待周四的10年期日债标售,令市场承压
* 30年期日债略上涨,得助于养老基金的买盘
* 有关葡萄牙可能需要更多援助的担忧令市场普遍获得支持
* 日债的1月波动区间为20年来最窄
路透东京1月31日电---日本政府公债价格周二涨跌不一,未能追随上日美国公债的上涨步伐,因在本周稍晚10年期公债标售前,市场人士态度谨慎.
日债期货结束连续四个交易日的上涨,不过料因葡萄牙相关忧虑而得到支撑,美国和德国公债收益率亦有可能受此影响而跌破近期交投区间.市场认为葡萄牙可能需要重整债务.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。