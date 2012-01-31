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货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 15:20 BJT

〔表格〕德国12月经季节调整ILO就业人口较前月增加47,000人

路透1月31日电---德国联邦统计局周二公布,德国12月经季节调整ILO就业人口较前月增加47,000人,11月为增加70,000.

2011年12月 2011年11月 2010年12月

经季节调整就业人口(百万) 41.255 41.208 40.735

较前月变动(人) +47,000 +70,000 +37,000

未经季节调整就业人口(百万) 41.416 41.582 40.891

(完)

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--编译 蔡美珍;审校 张涛

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