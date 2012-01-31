〔表格〕德国12月经季节调整ILO就业人口较前月增加47,000人

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透1月31日电---德国联邦统计局周二公布,德国12月经季节调整ILO就业人口较前月增加47,000人,11月为增加70,000.
2011年12月 2011年11月 2010年12月
经季节调整就业人口(百万) 41.255 41.208 40.735
较前月变动(人) +47,000 +70,000 +37,000
未经季节调整就业人口(百万) 41.416 41.582 40.891
(完)
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--编译 蔡美珍;审校 张涛
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CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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