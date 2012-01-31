〔日股业绩〕瑞穗金融集团前九个月净利下滑36%,维持全年财测不变

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透东京1月31日电---日本以资产计第二大银行--瑞穗金融集团(8411.T)称,4-12月净利下滑36%,税制变化导致其减记递延所得税资产拖累获利.瑞穗金融集团维持全年财测不变.
瑞穗金融集团4-12月净利为2,710亿日圆(36亿美元),低於上年同期的4,221亿日圆.
对於全年度,瑞穗金融集团维持净利预估在4,600亿日圆不变,较上年增加11%.汤森路透I/B/E/S访问14位分析师给出的平均预估值为4,270亿日圆.
日本第三大银行三井住友金融集团(8316.T)周一公布净利大体持平,10-12月净利为972亿日圆.
瑞穗金融集团股价在去年11月创出逾八年来新低以来已上涨17%,同期日经指数.N225上涨8%.三菱UFJ金融集团(8306.T)股价则上涨10%,三井住友金融集团股价上涨20%.
三菱UFJ金融集团定於周三公布业绩.(完)
--编译 田建华;审校 张涛
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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