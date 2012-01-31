〔中国外汇〕去年第三季对外金融资产环比增1.1%,增速明显放缓

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京1月31日电---中国外汇管理局周二称,2011年9月末,中国对外金融资产46,653亿美元,较上季末增长1.1%,较第二季5%的增速明显放缓.
刊登在外管局网站上的数据显示,9月末,对外金融负债27,761亿美元,较上季度末增长5.6%;对外金融净资产18,893亿美元,较上季度末下降4.8%,且为三个季度来首次下降.
外管局称,在对外金融资产中,对外直接投资3,455亿美元,证券投资2,573亿美元,其他投资7,847亿美元,储备资产32,779亿美元,分别占对外金融资产的7%、6%、17%和70%.
在对外金融负债中,外国来华直接投资16,256亿美元,证券投资2,318亿美元,其他投资9,187亿美元,分别占对外金融负债的59%、8%和33%.
此前,中国国家外汇管理局公布,去年6月末,中国对外金融资产较3月末增长5%,季度环比增速略有放缓;对外金融负债较3月末增长6.9%,对外金融净资产1.985万亿美元,较3月末增长2.6%.
国际投资头寸表是反映特定时点上一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表,它与反映交易流量的国际收支平衡表一起,构成该国家或地区完整的国际账户体系.(完)
更多细节,请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)
--发稿 李文科; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。