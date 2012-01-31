〔中国金融〕12月末货币当局外汇资产余额减少310.6亿元,连续第三个月下降

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京1月31日电---中国人民银行公布的货币当局资产负债表显示,去年12月末货币当局外汇资产余额为23.239万亿元人民币,较上月下降310.6亿元,为自去年10月以来连续第三个月下滑.
货币当局外汇接近或等於货币当局外汇占款,即央行通过外汇公开市场投放的基础货币量.
央行此前数据并显示,12月末外汇占款为25.359万亿元人民币.据此计算,去年12月外汇占款下降约1,003.3亿元人民币,为连续第三个月下降.[ID:nCN1336344]
金融机构外汇占款统计在"金融机构人民币信贷收支表"中,显示包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇而投入的人民币.由该数据可观察出银行体系外汇增减量.(完)
--发稿 谢衡; 审校 乔艳红
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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