〔中国金融〕12月末货币当局外汇资产余额减少310.6亿元,连续第三个月下降

路透北京1月31日电---中国人民银行公布的货币当局资产负债表显示,去年12月末货币当局外汇资产余额为23.239万亿元人民币,较上月下降310.6亿元,为自去年10月以来连续第三个月下滑.

货币当局外汇接近或等於货币当局外汇占款,即央行通过外汇公开市场投放的基础货币量.

央行此前数据并显示,12月末外汇占款为25.359万亿元人民币.据此计算,去年12月外汇占款下降约1,003.3亿元人民币,为连续第三个月下降.[ID:nCN1336344]

金融机构外汇占款统计在"金融机构人民币信贷收支表"中,显示包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇而投入的人民币.由该数据可观察出银行体系外汇增减量.(完)