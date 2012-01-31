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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 15:34 BJT

〔全球金市〕现货金微升,有望录得去年8月以来最大单月涨幅

路透新加坡1月31日电---现货金周二小涨,此前欧元反弹.金价本月有望录得自去年8月来的最大单月涨幅,因美国经济增长担忧挥之不去,激励投资者对黄金的买兴.

金价上周跳升近5%,实现第四周连涨,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺,将维持近零利率到至少2014年底,而这项因素可能令美元承压.

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