〔全球金市〕现货金微升,有望录得去年8月以来最大单月涨幅

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡1月31日电---现货金周二小涨,此前欧元反弹.金价本月有望录得自去年8月来的最大单月涨幅,因美国经济增长担忧挥之不去,激励投资者对黄金的买兴.
金价上周跳升近5%,实现第四周连涨,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺,将维持近零利率到至少2014年底,而这项因素可能令美元承压.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。