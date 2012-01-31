(重温稿)《中国新债预测》国开行三年浮息债利差预测均值57bp,低於二级市场水平

* 招标品种: 国开行三年浮息债(一年定存基准)

* 招标金额: 至多200亿元人民币

* 预测均值: 57bp

* 预测区间: 52bp-61bp

* 招标时间: 周三(2月1日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 8位(银行、券商和保险)

路透上海1月31日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周三将招标发行三年期浮息金融债.路透调查显示,春节过後,资金面恢复宽松,而浮息债目前绝对收益率偏高,投资价值尚可,预计该期债的中标利差将低於二级市场水平,均值落在57个基点(bp)附近.

交易员并指出,目前一年期定存基准的浮息债收益率与相同期限固息债相比,至少隐含了两次的降息预期,但从当前央行货币政策调控节奏看,年内降息频率或少於预期,浮息债仍是估值洼地,投资价值较好或吸引机构的参与.

"浮息品种现在绝对收益率还是不错,估计参与的机构应该挺多,"华东一银行交易员称,"明天又是月初,资金情况更加宽松,价值不错的话,大家或多或少都会配一点(浮息债)."

中债登银行间浮息金融债到期收益率曲线<0#ILSVYBMK=>最新报价显示,三年期品种最新利差报在约63bp,按目前3.50%的一年定存利率计算,绝对收益水平在4.13%左右,相同期限固息债<0#IFSVYBMK=>最新收益率报价为3.5014%.

二级市场上,剩余期限约3.13年的国开行浮息债080206券最新成交收益率CN080206=CFXS为4.16%,对应利差约66bp.

明日招标的该浮息债为国开行今年第四期金融债.具体条款如下:

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发行总量 不超过200亿元

期限/计息方式 三年/浮息

招标时间 2月1日10:00-11:00

招标方式 单一利差(荷兰式)招标

缴款日 2月3日

起息日 2月3日

发行期 2月2日-3日

上市日 2月9日

基本承销额 有

付息频率 按年付息

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)