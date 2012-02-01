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货币新闻 | 2012年 2月 1日 星期三 11:10 BJT

〔新债招标〕中国国开行三年期浮息债中标利差45bp,低於预期--业内人士

路透上海2月1日电---业内人士周三透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的三年期浮息金融债(一年定存基准),中标利差45个基点(bp),明显低於57bp的预测均值.

该期债为国开行今年第四期金融债.具体条款如下:

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发行总量 不超过200亿元

期限/计息方式 三年/浮息

招标时间 2月1日10:00-11:00

招标方式 单一利差(荷兰式)招标

缴款日 2月3日

起息日 2月3日

发行期 2月2日-3日

上市日 2月9日

基本承销额 有

付息频率 按年付息

发行人增发权利 保留

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--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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