〔新债招标〕中国国开行三年期浮息债中标利差45bp,低於预期--业内人士

标题新闻：韩国企划财政部长官柳一镐希望在G20财长和央行总裁会议期间与美国财长努钦会面
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路透上海2月1日电---业内人士周三透露,中国国家开发银行[CHDB.UL]上午招标的三年期浮息金融债(一年定存基准),中标利差45个基点(bp),明显低於57bp的预测均值.
该期债为国开行今年第四期金融债.具体条款如下:
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发行总量 不超过200亿元
期限/计息方式 三年/浮息
招标时间 2月1日10:00-11:00
招标方式 单一利差(荷兰式)招标
缴款日 2月3日
起息日 2月3日
发行期 2月2日-3日
上市日 2月9日
基本承销额 有
付息频率 按年付息
发行人增发权利 保留
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--发稿 曲伟治; 审校 林高丽
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路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。