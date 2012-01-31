〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元徘徊在四个月高位附近

路透苏黎世1月31日电---瑞郎兑欧元周二交投在前日所及的四个月高位附近,该高位为瑞士央行设定1.20瑞郎汇价上限以来的最强水准.

瑞士央行去年9月6日将瑞郎兑欧元汇价上限设在1.20,因当时心忧欧债危机的投资者买入瑞郎拉高了汇价.

自瑞士央行前总裁希尔德布兰德因一宗外汇交易丑闻辞职以来,瑞郎一直在缓步逼近1.20关口,在新任央行总裁人选未定之际,市场似在测试央行护卫汇价目标的决心.