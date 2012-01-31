〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元徘徊在四个月高位附近

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透苏黎世1月31日电---瑞郎兑欧元周二交投在前日所及的四个月高位附近,该高位为瑞士央行设定1.20瑞郎汇价上限以来的最强水准.
瑞士央行去年9月6日将瑞郎兑欧元汇价上限设在1.20,因当时心忧欧债危机的投资者买入瑞郎拉高了汇价.
自瑞士央行前总裁希尔德布兰德因一宗外汇交易丑闻辞职以来,瑞郎一直在缓步逼近1.20关口,在新任央行总裁人选未定之际,市场似在测试央行护卫汇价目标的决心.
但瑞郎兑欧元周二涨势受限,因投资者认为希腊债务协议有望达成.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。