〔日本股市〕收盘微涨,但1月录得13年最佳同期表现(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增细节)
路透东京1月31日电---日本股市日经指数周二收平,但录得13年以来1月最佳表现,因投资者仍乐观地认为,美国经济复苏会抵消令人失望的国内公司业绩的影响.
日经指数.N225 1月累计上扬4.1%,表现远好於1972至2011年间1.37%的1月平均涨幅.
"很多人认为这是空头回补或是月底账目修饰所致,但市场确实处於上升趋势中,"Okasan Online Strategies的首席策略师Yoshihiro Ito表示.
"葡萄牙公债收益率(殖利率)上涨,以及有报导称希腊债务谈判正面临困境,这些并无新意,不构成卖出的理由.取决定作用的主要是市场人气--投资者仍对欧洲情势感到不安,但现在不是采取观望立场的时候,"他表示.
日经指数.N225周二收涨0.1%,至8,802.51点,终结此前连续三日跌势.东证股价指数.TOPX收低0.2%至755.27点,受业绩逊於预期的公司股价表现的拖累.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。