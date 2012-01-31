〔日本股市〕收盘微涨,但1月录得13年最佳同期表现(更新版)

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路透东京1月31日电---日本股市日经指数周二收平,但录得13年以来1月最佳表现,因投资者仍乐观地认为,美国经济复苏会抵消令人失望的国内公司业绩的影响.

日经指数.N225 1月累计上扬4.1%,表现远好於1972至2011年间1.37%的1月平均涨幅.

"很多人认为这是空头回补或是月底账目修饰所致,但市场确实处於上升趋势中,"Okasan Online Strategies的首席策略师Yoshihiro Ito表示.

"葡萄牙公债收益率(殖利率)上涨,以及有报导称希腊债务谈判正面临困境,这些并无新意,不构成卖出的理由.取决定作用的主要是市场人气--投资者仍对欧洲情势感到不安,但现在不是采取观望立场的时候,"他表示.

日经指数.N225周二收涨0.1%,至8,802.51点,终结此前连续三日跌势.东证股价指数.TOPX收低0.2%至755.27点,受业绩逊於预期的公司股价表现的拖累.