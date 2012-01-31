〔新闻稿〕中国要继续搞好宏观调控,巩固房地产市场调控成果--总理

(以下为政府网刊登的中国总理温家宝主持召开国务院第六次全体会议讨论《政府工作报告（徵求意见稿）》全文)

国务院总理温家宝31日上午主持召开国务院第六次全体会议，讨论即将提请十一届全国人大五次会议审议的《政府工作报告（徵求意见稿）》。会议决定，将这个文件发往各省、自治区、直辖市和中央有关部门、单位徵求意见。

温家宝在会上作了讲话。他指出，国务院向全国人民代表大会报告工作，是一项法定的重要职责，是政府接受人民监督的重要形式。我们要坦诚地向人大代表和人民群众报告工作，创造条件让人民群众批评政府，充分听取和吸收人民群众的意见，不断提高政府工作水平。要按照人民群众的期望和要求部署政府工作，使决策更加贴近群众，贴近实际，使关系群众切身利益的大事、实事成为政府工作的重点。

温家宝指出，今年是“十二五”时期承上启下的重要一年，也是本届政府任期的最後一年，改革发展任务繁重而艰巨。必须永不停顿地推进经济体制、政治体制等各领域的改革，加强顶层设计，力求在重点领域和关键环节取得新的突破，着力解决一些重大经济社会问题。要让《政府工作报告》真正成为一份推动转变发展方式取得新进展、改革开放取得新突破、改善民生取得新成效的施政纲领。

温家宝强调，过去一年，我们巩固和扩大了应对国际金融危机冲击成果，国民经济继续朝着宏观调控预期的方向发展，呈现增长较快、价格趋稳、效益较好、民生改善的良好态势。当前，我国发展仍处於重要战略机遇期，在较长时期内继续保持经济平稳较快发展具备不少有利条件。要鼓舞人民、动员人民，增强全国各族人民对经济社会发展的信心，运用各种有利条件和积极因素，积极应对挑战，努力克服困难，推动经济平稳较快发展。

温家宝对当前重点工作作了部署。（一）继续搞好宏观调控。要敏锐观察和准确判断国内外经济走势，高度重视苗头性、倾向性问题，把握好宏观调控的力度、节奏和重点，适时适度进行预调微调，提高政策的针对性、灵活性和前瞻性。保证国家重点在建续建项目的资金需求，抓紧布局、有序推进新的国家重点项目，保持投资稳定增长。继续加强对实体经济特别是中小企业的信贷支持。切实放宽市场准入，促进公平竞争，激发民营经济发展的活力。

（二）抓好农业生产。认真落实中央一号文件精神和各项强农惠农富农政策，做好春耕备耕各项工作，稳定粮食播种面积，扩大紧缺、优质农产品生产。强化农业生产资料市场监管。做好重大动物疫病防控、森林草原防火和各项防灾减灾工作。

（三）巩固房地产市场调控成果。继续严格执行并逐步完善抑制投机投资性需求的政策措施，促进房价合理回归。采取有效措施增加普通商品房供给。做好保障性住房建设和管理工作。

（四）促进对外贸易稳定发展。保持外贸政策基本稳定，推动出口结构升级，增强对外贸易的可持续发展能力。

（五）切实抓好经济运行调节和安全生产。重点抓好煤电油气运保障工作。落实安全生产措施，坚决遏制各类重特大事故发生。

（六）切实解决好突出的民生问题。落实最低生活保障、失业保险标准与物价上涨挂钩的联动机制。强化食品、药品质量安全监管。加强校车交通安全工作。

温家宝最後说，让我们在以胡锦涛同志为总书记的党中央领导下，紧紧依靠全国人民，开拓创新，锐意进取，奋力拼搏，把各方面工作做得更好，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开！(完)