〔中国经济〕存下行压力,决不让地产调控出现反复--国务院会议

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透北京4月13日电---中国国务院总理温家宝周五主持召开国务院常务会议称,国内经济运行存在下行压力,物价上涨压力仍然存在,并再次强调坚持房地产调控政策不动摇,决不让调控出现反复.
中国政府网刊登会议新闻稿称,下一阶段货币政策要兼顾促进经济平稳较快发展、保持物价稳定和防范金融风险,更加注重满足实体经济发展的合理资金需要.
"加强政策储备,预留政策空间,做好应对困难和挑战的准备,"国务院常务会议称.
会议并称,下一阶段要保持物价总水平基本稳定,保障国内成品油市场供应,保持价格相对稳定;继续妥善清理地方政府性存量债务,对有还款能力的项目继续予以支持,防止资金链断裂;完善促进消费的政策.(完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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