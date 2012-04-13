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货币新闻 | 2012年 4月 13日 星期五 17:32 BJT

〔中国经济〕存下行压力,决不让地产调控出现反复--国务院会议

路透北京4月13日电---中国国务院总理温家宝周五主持召开国务院常务会议称,国内经济运行存在下行压力,物价上涨压力仍然存在,并再次强调坚持房地产调控政策不动摇,决不让调控出现反复.

中国政府网刊登会议新闻稿称,下一阶段货币政策要兼顾促进经济平稳较快发展、保持物价稳定和防范金融风险,更加注重满足实体经济发展的合理资金需要.

"加强政策储备,预留政策空间,做好应对困难和挑战的准备,"国务院常务会议称.

会议并称,下一阶段要保持物价总水平基本稳定,保障国内成品油市场供应,保持价格相对稳定;继续妥善清理地方政府性存量债务,对有还款能力的项目继续予以支持,防止资金链断裂;完善促进消费的政策.(完)

欲了解更多详情,请点选中国政府网网站(here )

--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯

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