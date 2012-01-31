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货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 17:54 BJT

〔表格〕英国12月消费者信贷创最大降幅纪录,M4亦创最大月度降幅

路透伦敦1月31日电---英国央行周二公布:

* 12月消费者信贷较前月减少4亿英镑(预估为增加4亿英镑),为1993年有记录以来最大降幅

* 12月抵押贷款批准件数为52,939件(预估为53,700件),为2009年12月以来最高

* 12月M4货供额较前月减少1.4%(降幅为1982年记录开始以来最大),较上年同期减少2.5%

以下为消费者信贷当月变动数据(括号内数据为初值,单位为10亿英镑):

12月 11月 预估

抵押贷款批准件数 52,939* 52,628 (52,854) 53,700

(单位10亿英镑) 12月 11月 预估

总净贷款 0.4 1.0 (1.0) --

房屋抵押贷款 0.7 0.6 (0.6) 0.7

消费者信贷 -0.4** 0.4 (0.4) 0.4

货币供应量数据表格(%,括号内为初值):

12月 11月

M4 较上月 -1.4# -0.5

M4 较上年同期 -2.5 -2.5

M4 放款较上月(经季节调整) 0.1 -0.8

M4 放款较上年同期 1.4 2.4

* 抵押贷款批准件数为2009年12月以来最高

** 消费者信贷为1993年开始统计以来的最大降幅

# M4货币供给创下1982年开始统计以来最大月度降幅(完)

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--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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