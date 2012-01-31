〔中国债市〕人民币利率互换小幅上行,受政策预期修正推动

路透上海1月31日电---中国人民币利率互换(IRS)周二小幅上行.市场原本预期央行会在春节前後宣布再降存准率,但政策并未如期兑现,随着政策预期的修正,IRS亦跟随反弹.

交易员并指出,由於春节前进行的逆回购本周到期,大量流动性被抽离市场,导致七天回购利率等主要货币市场利率仍居高位,这也令IRS易涨难跌.

"略微往上走了一点,前期对降(存)准的预期有点过,现在是个修正的过程,"上海一银行交易员称.

不过他并认为,IRS继续向上的空间有限,从经济基本面来看,存准调降的时机虽然有所推迟,但下调的步伐不会就此止步.在短期震荡後,IRS仍有回落的可能.

央行公开市场今日未进行正回购操作;央票及正回购操作本周很有可能均继续暂停,显示央行谨慎操作,因应可能出现的流动性问题,因为春节长假前进行的大量逆回购陆续到期,短期资金面压力不小.[ID:nCN1359626]

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二变动不大.虽然部分逆回购於今日到期,但资金面未感明显压力.跨逆回购到期日的长期资金价格涨幅收窄,7天回购利率甚至出现小幅下跌.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.5160/ 3.6440 3.0383/ 3.1308 2.9083/ 3.0033 2.9967/ 3.0967 2.9250/ 3.2700

周一 3.5680/ 3.6880 3.0192/ 3.1092 2.8967/ 2.9867 2.9800/ 3.0750 2.9075/ 3.2525

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变动 -0.0520/-0.0440 +0.0191/+0.0216 +0.0116/+0.0166 +0.0167/+0.0217 +0.0175/+0.0175

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年12月人民币IRS成交的名义本金总额为2,230.58亿元人民币,较11月的1,693.38亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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