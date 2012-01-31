〔中国债市〕人民币利率互换小幅上行,受政策预期修正推动

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月31日电---中国人民币利率互换(IRS)周二小幅上行.市场原本预期央行会在春节前後宣布再降存准率,但政策并未如期兑现,随着政策预期的修正,IRS亦跟随反弹.
交易员并指出,由於春节前进行的逆回购本周到期,大量流动性被抽离市场,导致七天回购利率等主要货币市场利率仍居高位,这也令IRS易涨难跌.
"略微往上走了一点,前期对降(存)准的预期有点过,现在是个修正的过程,"上海一银行交易员称.
不过他并认为,IRS继续向上的空间有限,从经济基本面来看,存准调降的时机虽然有所推迟,但下调的步伐不会就此止步.在短期震荡後,IRS仍有回落的可能.
央行公开市场今日未进行正回购操作;央票及正回购操作本周很有可能均继续暂停,显示央行谨慎操作,因应可能出现的流动性问题,因为春节长假前进行的大量逆回购陆续到期,短期资金面压力不小.[ID:nCN1359626]
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二变动不大.虽然部分逆回购於今日到期,但资金面未感明显压力.跨逆回购到期日的长期资金价格涨幅收窄,7天回购利率甚至出现小幅下跌.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周二 3.5160/ 3.6440 3.0383/ 3.1308 2.9083/ 3.0033 2.9967/ 3.0967 2.9250/ 3.2700
周一 3.5680/ 3.6880 3.0192/ 3.1092 2.8967/ 2.9867 2.9800/ 3.0750 2.9075/ 3.2525
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变动 -0.0520/-0.0440 +0.0191/+0.0216 +0.0116/+0.0166 +0.0167/+0.0217 +0.0175/+0.0175
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2011年12月人民币IRS成交的名义本金总额为2,230.58亿元人民币,较11月的1,693.38亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。