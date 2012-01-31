〔中国交通〕超限大型干散货等船舶禁止"一船一议"方式靠泊--交通部

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京1月31日电---中国交通运输部周二通知称,自发布日起,超过现行规范设计船型的大型干散货、油品船舶,不再采取"一船一议"方式靠泊管理.
交通部称,鉴於当前超大型船舶港口作业安全形势不容乐观,特对超设计规范船型船舶靠泊码头管理方式进行调整,加强安全生产.
交通部此前已发布关於加强港口码头靠泊能力核查管理等通知,确保港口生产运营安全.
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--发稿 宿泱韫;审校 黄凯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。