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货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 15:57 BJT

〔中国交通〕超限大型干散货等船舶禁止"一船一议"方式靠泊--交通部

路透北京1月31日电---中国交通运输部周二通知称,自发布日起,超过现行规范设计船型的大型干散货、油品船舶,不再采取"一船一议"方式靠泊管理.

交通部称,鉴於当前超大型船舶港口作业安全形势不容乐观,特对超设计规范船型船舶靠泊码头管理方式进行调整,加强安全生产.

交通部此前已发布关於加强港口码头靠泊能力核查管理等通知,确保港口生产运营安全.

浏览通知原文,请点选链接:(here) (完)

--发稿 宿泱韫;审校 黄凯

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