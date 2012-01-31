修正:〔中国金融〕央行外汇资产连三月下降,今年外汇占款料仍温和增长(更新版)

(内文倒数第四段背景修正为"金融机构"外汇占款)(新增分析师评论及背景)

* 央行外汇资产连续三个月下滑

* 央行出手干预,人民币重拾强势

* 今年外汇占款料仍将温和增长

路透北京1月31日电---受欧债危机及全球经济复苏前景黯淡影响,中国央行外汇资产於去年末连续三个月下滑;而随着中国央行出手干预,人民币重拾强势,今年中国的外汇占款料仍将温和增长.

中国央行数据显示,去年12月末货币当局外汇资产余额为23.239万亿元人民币,较上月下降310.6亿元,为自去年10月以来连续第三个月下滑.货币当局外汇接近或等於货币当局外汇占款,即央行通过外汇公开市场投放的基础货币量.

"外汇占款里面包含了央行的外汇资产和商行的外汇资产.去年12月央行为了维持汇率稳定,抛售外汇,买入人民币,12月份人民币多日跌停就显示了这一举动."平安证券固定收益部研究主管石磊称.

"不过这都是过去时了,1月份人民币走势已经逆转,(美元兑人民币)NDF也重回贴水,外汇占款应是正增长了."石磊表示,外部危机状态稍微缓解,外部的流动性有所恢复,中国的外汇占款温和增长,这才是正常的趋势.

他并预计,今年中国的新增外汇占款仍将维持在1.8-2万亿元的水平.

中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二走升.交易员指出,下月中国国家副主席将访问美国,不排除届时人民币中间价会以上涨作为相关"表示".[ID:nCN1359936]

**资本流出势头有望止住**

华创证券宏观经济分析师华中炜认为,去年10月以来中国出现一定规模的资本流出现象,主要是欧洲主权债务危机导致的全球资本从新兴市场流出的大背景下,叠加中国内部需求的下降,导致海外对中国经济增长前景的悲观预期.从微观上也可以观察到很多跨国企业的利润留存开始出现汇出的情况.

央行此前数据显示,12月末金融机构外汇占款为25.359万亿元人民币.据此计算,去年12月外汇占款下降约1,003.3亿元人民币,为连续第三个月下降.[ID:nCN1336344]

而12月银行代客结售汇亦为逆差153亿美元,为连续第二个月录得逆差.银行代客结售汇是中国外汇储备主要构成来源之一.[ID:nCN1350928]

"从经济增长前景看,二季度後到下半年中国经济可能逐步企稳,虽然资本流动总体上趋於平衡的倾向不变,但流出的势头应该会止住."华中炜说.

金融机构外汇占款统计在"金融机构人民币信贷收支表"中,显示包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇而投入的人民币.由该数据可观察出银行体系外汇增减量.(完)