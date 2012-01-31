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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 16:00 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元/美元上涨,受希腊债务谈判取得进展提振

0745GMT--欧元兑美元EUR=上涨0.4%,报1.3172美元,此前希腊总理称,该国债务交换协议谈判已取得"重大进展".

美元兑日圆JPY=在电子交易系统(EBS)跌至三个月低位76.175日圆.

欧元兑瑞郎EURCHF=报在接近四个半月低位的水准,最新持平於1.2054瑞郎.(完)

--编译 兰秀娟;审校 田建华

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