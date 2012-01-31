北京楼市春节零成交是技术问题--德意志银行

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港1月31日电---德意志银行(DBKGn.DE)周二在研究报告中称，春节假期北京房屋零成交是技术问题，没必要担忧。
北京市住房和城乡建设委员会官员解释说，春节期间房屋交易平台关闭，因此无成交。住建委表示，交易平台於1月29日重新开放，第二天成交234套。德意志银行认为，这表明成交量恢复至假期前的水平。
股市投资者对房屋销售清淡的报导作出反应，他们非常担心地产商1月销售进一步下滑。恒大地产(3333.HK)、龙湖地产(0960.HK)等地产商公布去年12月房屋销售同比大幅减少53%。
春节期间房屋成交量通常较低，因很多人返回家乡。「成交量会低於往常，但这很正常，可以预见。」德意志银行分析师Tony Tsang和Jason Ching在报告中写道。「我们认为只要各方回到工作岗位，成交量就会开始回暖，特别是考虑到开发商料降价。」
1月新建房屋价格受影响较大，根据北京房屋数据，1月新建房屋价格下跌24%，至每平米17,560元人民币。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。