北京楼市春节零成交是技术问题--德意志银行

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港1月31日电---德意志银行(DBKGn.DE)周二在研究报告中称，春节假期北京房屋零成交是技术问题，没必要担忧。

北京市住房和城乡建设委员会官员解释说，春节期间房屋交易平台关闭，因此无成交。住建委表示，交易平台於1月29日重新开放，第二天成交234套。德意志银行认为，这表明成交量恢复至假期前的水平。

股市投资者对房屋销售清淡的报导作出反应，他们非常担心地产商1月销售进一步下滑。恒大地产(3333.HK)、龙湖地产(0960.HK)等地产商公布去年12月房屋销售同比大幅减少53%。

春节期间房屋成交量通常较低，因很多人返回家乡。「成交量会低於往常，但这很正常，可以预见。」德意志银行分析师Tony Tsang和Jason Ching在报告中写道。「我们认为只要各方回到工作岗位，成交量就会开始回暖，特别是考虑到开发商料降价。」

1月新建房屋价格受影响较大，根据北京房屋数据，1月新建房屋价格下跌24%，至每平米17,560元人民币。（完）