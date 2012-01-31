《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦1月30日电---以下为CMC Markets分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨日未能突破1.3245/50的水准,使得关注点仍偏向下档.该水准为10月高点1.4250至近期低点1.2610跌势的38.2%的回档位.若突破该水平,则很可能进一步升向1.3450;不过K线图上可能形成偏空逆转形态,应继续关注下行可能.

但若要重启跌势,需要看到跌破1.3060,以再度瞄准上周三低点1.2940/50,上周在触及该低点後,在周後期展开一波快速反弹.

关键支撑位仍在1.2850/60区域附近,只有跌破该点位,才会重启跌向1.2600的关键水准的走势,1.2600为2010年低点1.1880至去年高位1.4940的升势的76.4%的回档位.该支撑位亦与2010年8月低点1.2590几乎重合.

美元/日圆:昨日跌破76.50,增加了跌回75.30的纪录低位的可能性.

该走势或增加日本央行进一步干预的可能,因日圆的升势延续.位於78.30的200日移动均线仍是美元反转面临的关键障碍位,上周美元就未能攻克该水准.

欧元/英镑:欧元继续受阻于0.8420.虽然该水准构成阻力,但仍聚焦欧元会否继续重新跌向2010年9月低点0.8200/05水准,若攻克这一关键障碍,则可能进一步跌向2010年低点0.8065.从0.8220低点拉出的趋势线支撑在0.8320.若升破0.8420,则很可能引发一波大涨,升向0.8500.

英镑/美元:昨日英镑录得过去11日内的首个日跌幅,在突破1.5740未果後,走势可能出现逆转.只要英镑运行在12月高位1.5770/80之下,走向就仍偏空,长期下行趋势不变.只有升破1.5780,才有可能升向1.5920,以及略高於此的200日移动均线切入位1.5968.

1.5550区域似乎会继续构成回档支撑,若跌破,则可能重新跌回1.5360.(完)

--编译 丁琦; 审校 高琦

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