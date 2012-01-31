〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收高,有望创下2009年7月来最大月度升幅

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡1月31日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二收高,受逢低买盘扶助,盘初曾跌至一周低点.实货供给的季节性下降和坚挺的油价,帮助期胶抵御了日圆走强的压力.
TOCOM指标7月期胶JRUc6收高4.6日圆,结算价报每公斤314.9日圆,有望录得2009年7月来最大月度升幅.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。