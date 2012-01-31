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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 16:24 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收高,有望创下2009年7月来最大月度升幅

路透新加坡1月31日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二收高,受逢低买盘扶助,盘初曾跌至一周低点.实货供给的季节性下降和坚挺的油价,帮助期胶抵御了日圆走强的压力.

TOCOM指标7月期胶JRUc6收高4.6日圆,结算价报每公斤314.9日圆,有望录得2009年7月来最大月度升幅.

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