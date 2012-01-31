《外汇动态》月末资金流向若不符合预期,则美元空头将大失所望

0818GMT---市场中充斥着大量有关月末将出现美元卖盘的言论.针对美元/英镑和美元/加元的更大规模资金流正在启动.月末交易无疑是一场赌博.有关资金流向的预期经常错得离谱.

鉴於美元处在近年内低点水平,任何想基於这种预期来卖出美元的投资者,都会选择这样做.一些人或许认为这样的步仓易于遭到轧空,假若资金流向不符合预期.

100周移动均线和12月12日低点78.633应可对美元指数构成强力支撑.对於逢低承接的买家而言,可能取得更好的风险/回报比.(完)

--编译 高琦; 审校 艾茂林

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