《外汇动态》月末资金流向若不符合预期,则美元空头将大失所望

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0818GMT---市场中充斥着大量有关月末将出现美元卖盘的言论.针对美元/英镑和美元/加元的更大规模资金流正在启动.月末交易无疑是一场赌博.有关资金流向的预期经常错得离谱.
鉴於美元处在近年内低点水平,任何想基於这种预期来卖出美元的投资者,都会选择这样做.一些人或许认为这样的步仓易于遭到轧空,假若资金流向不符合预期.
100周移动均线和12月12日低点78.633应可对美元指数构成强力支撑.对於逢低承接的买家而言,可能取得更好的风险/回报比.(完)
--编译 高琦; 审校 艾茂林
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。