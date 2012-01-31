〔外汇期权〕美元/日圆期权波动率上涨,现汇趋向76--IFR

IFR伦敦1月31日电---美元/日圆期权隐含波动率隔夜进一步上涨,现汇趋向76.00日圆.一个月期美元/日圆价平期权隐含波动率为7.5-7.85%,自昨日7.4%区间高档上升;今日三个月波动率为8.5%,一年期为10.8%.一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标报0.35,周五时报0.5,过去几周在升向两个月高点时报0.75,偏向日圆卖权.

澳元/美元期权隐含波动率目前持坚,尽管现汇从周一的1.05区间低段重新升至1.0600.一个月期价平选择权波动率约为12.0%,三个月期为12.8%,一年期为14.6%(隔夜微涨).一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标报1.9,昨日报1.95,偏向澳元卖权.

英镑/美元期权波动率保持略微持坚,尽管现汇重回1.5700上方的高点.一个月期波动率自周五的三年新低7.8%升至8.25%.

欧元/英镑期权波动率亦持坚,欧元/瑞郎温和上涨,因在现汇昨日创下数月新低1.2040并威胁1.2000关口後,市场人士担心当局干预.

欧元/美元回升到1.31区间的上段,但波动率持坚,风险逆转指标继续走高,偏向欧元卖权,尽管欧元现汇走强.(完)