〔外汇期权〕美元/日圆期权波动率上涨,现汇趋向76--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
IFR伦敦1月31日电---美元/日圆期权隐含波动率隔夜进一步上涨,现汇趋向76.00日圆.一个月期美元/日圆价平期权隐含波动率为7.5-7.85%,自昨日7.4%区间高档上升;今日三个月波动率为8.5%,一年期为10.8%.一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标报0.35,周五时报0.5,过去几周在升向两个月高点时报0.75,偏向日圆卖权.
澳元/美元期权隐含波动率目前持坚,尽管现汇从周一的1.05区间低段重新升至1.0600.一个月期价平选择权波动率约为12.0%,三个月期为12.8%,一年期为14.6%(隔夜微涨).一个月期/delta值为0.25的风险逆转指标报1.9,昨日报1.95,偏向澳元卖权.
英镑/美元期权波动率保持略微持坚,尽管现汇重回1.5700上方的高点.一个月期波动率自周五的三年新低7.8%升至8.25%.
欧元/英镑期权波动率亦持坚,欧元/瑞郎温和上涨,因在现汇昨日创下数月新低1.2040并威胁1.2000关口後,市场人士担心当局干预.
欧元/美元回升到1.31区间的上段,但波动率持坚,风险逆转指标继续走高,偏向欧元卖权,尽管欧元现汇走强.(完)
--编译 张涛; 审校 张明钧
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。