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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 16:44 BJT

〔新兴汇市〕亚洲货币1月上涨,印度卢比有望取得17年来最佳单月表现

* 资金流入台股拉升台币至四个半月高点

* 韩元上涨,受助出口商买盘与政府更强硬的通胀立场

* 坡元上涨,因宏观账户与长线基金买入

路透新加坡1月31日电---印度卢比有望录得逾17年来最佳单月表现,1月涨幅领先多数亚洲货币.受资金流入地区股市与债市的拉抬,多数亚洲货币本月获取了上涨行情.

一些交易员与分析师预计资金流入情况还会持续,得益於欧债危机担忧减轻.欧债忧虑缓解已在本月提振亚洲股市,帮助该地区吸引到更多的投资流入.

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