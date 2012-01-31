〔新兴汇市〕亚洲货币1月上涨,印度卢比有望取得17年来最佳单月表现

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 资金流入台股拉升台币至四个半月高点
* 韩元上涨,受助出口商买盘与政府更强硬的通胀立场
* 坡元上涨,因宏观账户与长线基金买入
路透新加坡1月31日电---印度卢比有望录得逾17年来最佳单月表现,1月涨幅领先多数亚洲货币.受资金流入地区股市与债市的拉抬,多数亚洲货币本月获取了上涨行情.
一些交易员与分析师预计资金流入情况还会持续,得益於欧债危机担忧减轻.欧债忧虑缓解已在本月提振亚洲股市,帮助该地区吸引到更多的投资流入.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。