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债券 | 2012年 1月 31日 星期二 17:20 BJT

《外汇动态》欧元上涨的基础有多坚实?

0836GMT--欧元兑美元EUR=正受到多种因素的支撑:月末料出现中长期投资大户的买盘,希腊债务协议有望达成,欧盟中的25国同意签署一项财政协议,以及据传欧洲央行2月长期再融资操作(LTRO)的买需将是去年12月时的两倍,去年12月欧洲央行向银行业者放贷近5,000亿欧元.

欧洲央行贷款的大部分可能最终流向利差交易.

欧元涨势可能不会持续太久.在仍非常强劲的下行趋势中,涨势可能不断减弱.大量卖单挂在1.3230-60.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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