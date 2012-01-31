《外汇动态》欧元上涨的基础有多坚实?

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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0836GMT--欧元兑美元EUR=正受到多种因素的支撑:月末料出现中长期投资大户的买盘,希腊债务协议有望达成,欧盟中的25国同意签署一项财政协议,以及据传欧洲央行2月长期再融资操作(LTRO)的买需将是去年12月时的两倍,去年12月欧洲央行向银行业者放贷近5,000亿欧元.
欧洲央行贷款的大部分可能最终流向利差交易.
欧元涨势可能不会持续太久.在仍非常强劲的下行趋势中,涨势可能不断减弱.大量卖单挂在1.3230-60.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。