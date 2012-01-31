〔中国债市〕浮息债收益率下跌,明日国开三年定存基准新债结果或显暖

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京1月31日电---中国银行间债市周二现券表现分化.短期资金面不明朗等令市场谨慎情绪持续存在,固息利率债震荡中承压;浮息债收益率因前期下行不多,令投资价值得以凸显,明日国开三年定存基准浮息新债结果或显暖,助推浮息债有较好的表现.
"浮动债受欢迎,目前看(今年)降息的可能性不大,跟固息债相比浮息的收益有优势...跟明天的三年新债发也有关系,"上海一银行交易员表示,"信用债也一直比较抢手,之前的(信用)利差在历史高位,现在开始收窄了."
他进一步指出,虽然市场主流预期通胀水平将回落,比较看多中期债市;但当前央行并未出台实质性利好政策,资金面也尚未根本好转,故前期表现抢眼的固息债近期显露疲态,走暖行情转向其他早先表现较小的券种.
华中地区一银行交易员亦表示,现券走势,仍有待资金面和基本面等进一步明朗後予以引导,当前机构争论不少,若无新利好刺激,债市短期难以大幅走暖.
中国国家开发银行[CHDB.UL]周三将招标发行三年期浮息金融债.路透调查显示,春节过後,资金面恢复宽松,而浮息债目前绝对收益率偏高,投资价值尚可,预计该期债的中标利差将低於二级市场水平,均值落在57个基点(bp)附近.[ID:nCN1360342]
业内人士上午透露,央行公开市场今日将不进行正回购操作;央票及正回购操作本周很有可能均继续暂停.[CN/MMTCN]
二级市场上,剩余期限约3.13年的国开行定存基准浮息债080206券最新双边报价CN080206=CFXM为4.16%/4.12%,昨日为4.19%/4.15%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.9653 4.3269
上日 2.8576 4.3558
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4620/3.4063
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7920/2.7420
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5878/3.5220(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。