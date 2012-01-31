〔中国债市〕浮息债收益率下跌,明日国开三年定存基准新债结果或显暖

路透北京1月31日电---中国银行间债市周二现券表现分化.短期资金面不明朗等令市场谨慎情绪持续存在,固息利率债震荡中承压;浮息债收益率因前期下行不多,令投资价值得以凸显,明日国开三年定存基准浮息新债结果或显暖,助推浮息债有较好的表现.

"浮动债受欢迎,目前看(今年)降息的可能性不大,跟固息债相比浮息的收益有优势...跟明天的三年新债发也有关系,"上海一银行交易员表示,"信用债也一直比较抢手,之前的(信用)利差在历史高位,现在开始收窄了."

他进一步指出,虽然市场主流预期通胀水平将回落,比较看多中期债市;但当前央行并未出台实质性利好政策,资金面也尚未根本好转,故前期表现抢眼的固息债近期显露疲态,走暖行情转向其他早先表现较小的券种.

华中地区一银行交易员亦表示,现券走势,仍有待资金面和基本面等进一步明朗後予以引导,当前机构争论不少,若无新利好刺激,债市短期难以大幅走暖.

中国国家开发银行[CHDB.UL]周三将招标发行三年期浮息金融债.路透调查显示,春节过後,资金面恢复宽松,而浮息债目前绝对收益率偏高,投资价值尚可,预计该期债的中标利差将低於二级市场水平,均值落在57个基点(bp)附近.[ID:nCN1360342]

业内人士上午透露,央行公开市场今日将不进行正回购操作;央票及正回购操作本周很有可能均继续暂停.[CN/MMTCN]

二级市场上,剩余期限约3.13年的国开行定存基准浮息债080206券最新双边报价CN080206=CFXM为4.16%/4.12%,昨日为4.19%/4.15%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.9653 4.3269

上日 2.8576 4.3558

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4620/3.4063

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7920/2.7420

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5878/3.5220(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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