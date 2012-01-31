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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 17:03 BJT

《外汇动态》做多美元兑日圆的投机仓位处於极端水准

0834GMT--FXCM投机情绪数据显示,汇市散户交易商大举买入美元兑日圆,预期日本将干预日圆强势.

交易商美元兑日圆的做多与做空仓位之比为12.6:1.网站DailyFX.com量化分析师David Rodriguez称,"上次见到这样的极端情况还是2011年10月,当时美元兑日圆创出纪录新低."(完)

--编译 田建华;审校 艾茂林

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