《外汇动态》做多美元兑日圆的投机仓位处於极端水准

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0834GMT--FXCM投机情绪数据显示,汇市散户交易商大举买入美元兑日圆,预期日本将干预日圆强势.
交易商美元兑日圆的做多与做空仓位之比为12.6:1.网站DailyFX.com量化分析师David Rodriguez称,"上次见到这样的极端情况还是2011年10月,当时美元兑日圆创出纪录新低."(完)
--编译 田建华;审校 艾茂林
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。